Ações da Ater para atendimento aos médios produtores através da Agraer e Mapa já começaram

Campo Grande (MS) – Nesta segunda (20.11) teve início as atividades ligadas ao convênio firmado com o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Abastecimento (Mapa) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) para prestação de serviços para a Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), de médios produtores rurais. A primeira etapa do projeto começou com um ciclo de cursos que segue até sexta-feira (24.11), na Embrapa Gado de Corte, saída para Aquidauana.

Dentro das ações estão envolvidos 21 técnicos da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) sendo um por município. Com o tema “Curso para nivelamento e atualização em técnicas de manejo, reforma e recuperação de pastagem”, a programação conta com capacitações ministradas por profissionais da Embrapa, Agroline, Real H, Mapa, Mosena e da própria Agraer.

Projeto

O convênio foi firmado com o Mapa, em dezembro do ano passado, com vigência até dezembro de 2019, no valor de R$ 800 mil. “Trata-se de um trabalho de capacitação dos técnicos para que a Agraer possa repassar as tecnologias aos médios produtores ao mesmo tempo em que os nossos servidores vão adquirir mais conhecimento que poderão ser replicados ao público em geral que é ligado às práticas agrícolas”, explica o diretor-presidente da Agraer, André Nogueira.

Mesmo com foco voltado para o médio produtor, o diretor-presidente afirma que a parceria trará benefícios à agricultura familiar. “O convênio foi feito para os médios produtores, mas o conhecimento e a tecnologia aplicados no projeto poderão ser repassados aos agricultores familiares. Os nossos técnicos terão a possibilidade de ampliar ainda mais o conhecimento e, pela Agraer, terão a responsabilidade de cumprir o que foi proposto no convênio. Mas, futuramente, tudo poderá ser aplicado nas pequenas propriedades rurais”, justifica.

A ação prevê o atendimento de 200 médios produtores de 21 municípios, sendo eles: Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Inocência, Nova Alvorada do Sul, Paraíso das Águas, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Terenos e Três Lagoas.

O trabalho será todo executado em etapas, com cursos para os servidores que prestam atendimento de Ater (engenheiros agrônomos, veterinários, zootecnistas, técnicos agrícolas, etc); visita técnica às médias propriedades; implantação de 12 Unidades Demonstrativas (UD) – propriedades rurais escolhidas para servirem de base experimental das tecnologias já trabalhadas e dia de campo nessas mesmas propriedades. “Contamos com a parceria da Embrapa para execução dos cursos. Esta primeira etapa do convênio é, na verdade, um curso de técnico para técnico, ou seja, profissionais que serão capacitados a fim de replicar todo o conhecimento adquirido”, conclui Nogueira.

Tema: Curso para nivelamento e atualização em técnicas de manejo, reforma e recuperação de pastagem

Local: Embrapa Gado de Corte ( Avenida Rádio Maia, 830 Vila Popular) – Campo Grande

Aline Lira – Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer)

Foto: Néia Maceno