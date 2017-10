Infraero espera 2 milhões de passageiros nos aeroportos no feriado prolongado

A chegada do feriado prolongado de 12 de outubro gera expectativa do aumento no fluxo de veículos nas rodovias federais, e de passageiros nos aeroportos. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), são esperados cerca de 2 milhões de passageiros entre os dias 10 e 16 de outubro. A expectativa é que o movimento seja 3% maior que no mesmo período do ano passado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrou hoje (11) em todo o território nacional, a Operação 12 de Outubro, que tem por objetivo garantir maior segurança para os motoristas que vão viajar no feriado prolongado. Na operação, a PRF aumentou o contingente policial de forma ostensiva em locais de maior incidência de acidentes e de criminalidade.

Durante a Operação 12 de Outubro, a PRF contará com efetivo de 9.866 policiais, 2.083 viaturas, 700 motoristas, 1.691 aparelhos de etilômetro (Bafômetro) e 227 pardais portáteis.

Além da fiscalização, a PRF operará com ações preventivas contra acidentes. Uma delas é o “Cinema Rodoviário”, cujo o objetivo é a educação e prevenção ao excesso de velocidade, cinto de segurança, transporte seguro de crianças, alcoolemia ao volante, ultrapassagens proibidas, condições de conservação dos veículos, dentre outras. Na ação, motoristas são convidados para assistirem vídeos educativos em postos da PRF.

Para garantir maior fluidez nos períodos de grande circulação, o trânsito de veículos com excesso de carga e/ou dimensões em rodovias federais de pista simples será restrito amanhã (12) das 6h ao meio dia, e no próximo domingo (15), das 16h às 22h.

Aeroportos

A Infraero prevê maior movimento nos dias 12, 13 e 16 outubro, nos 59 aeroportos administrados pela empresa em todo o país. Para garantir as operações, a Infraero adotará uma série de ações em toda a sua rede aeroportuária.

A operação nos aeroportos contará com a intensificação dos trabalhos das equipes de segurança, incluindo as de plantão, por meio de remanejamento das escalas de trabalho, assim como as manutenções preventivas em equipamentos, tais como: esteiras de bagagens, elevadores e escadas rolantes, entre outros.

A Infraero também colocou à disposição o serviço dos “amarelinhos” (funcionários identificados pelo colete amarelo), que ficam nos saguões e áreas públicas para tirar dúvidas sobre horários de voos, portões de embarques, dentre outros esclarecimentos. Para melhor identificação, os coletes destes funcionários estampam a frase “Posso ajudar/ May I help you?”. Nos balcões de informações da Infraero as equipes também estão preparadas para orientar os passageiros.

