InfoImóveis firma parceria com o Sebrae/MS

O Sebrae/MS (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul) lançou, nesta segunda-feira (10), na sede da instituição em Campo Grande, o programa “Sebrae 2020 - Acelerando Negócios”. Na ocasião, além de muitas outras iniciativas (confira abaixo), foi lançada a plataforma digital Radar de Oportunidades, que contará com a colaboração direta do InfoImóveis.



O que é a nova plataforma

Para ampliar a oferta de imóveis disponíveis para pontos comerciais em Mato Grosso do Sul dentro da plataforma, que indica a localização ideal para abertura de empresa, de acordo com o segmento e perfil de mercado-alvo, o Sebrae/MS terá informações do Infoimóveis e o Secovi/MS (Sindicato da Habitação).

Na ocasião, o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, assinou um termo que oficializa a parceria, junto ao Diretor Executivo do Grupo InfoShop, Daniel Rabello Bianchin, e do presidente do Secovi, Marcos Augusto Netto.



"Acreditamos ser muito importante essa parceria do InfoImóveis com o Sebrae/MS, no projeto para 2020. Iremos colaborar com informações importantes no segmento imobiliário e assim podendo fomentar o empreendedorismo em nossa região", destacou Daniel Rabello Bianchin, Diretor Executivo do InfoImóveis.



Sobre o "Sebrae 2020 - Acelerando Negócios"

Ainda no local, o Sebrae apresentou as ações para estimular um cenário competitivo para o estado: o Mapa da Liberdade Econômica – uma plataforma que analisa os municípios quanto à aderência à nova legislação; a Jornada Empreendedora, com o calendário de eventos previstos no ano; e o Acelera 2020, programa que irá selecionar 2.020 empresas de MS para acompanhamento visando resultados impactantes, por meio de quatro pilares: melhoria de faturamento, produtividade, redução de custos e inovação.



Também foram lançadas outras iniciativas para os empreendedores: as soluções digitais Radar de Oportunidades; Simulador de Negócios, que simula cenários para abertura de empresa, com previsões financeiras e operacionais; e App Sebrae, um aplicativo com um conjunto de ferramentas para facilitar a vida do microempreendedor individual. Todas já estão disponíveis de forma online ou na loja de aplicativos.



A instituição também apresentou os projetos Escola de Negócios – voltada para quem quer abrir um negócio; Programa de Crédito Orientado, que visa uma articulação com agentes financeiros em busca de condições diferenciadas de crédito para pequenos negócios; e Inteligência Institucional, que reúne uma coletânea de estudos e pesquisas à disposição da sociedade, que visam auxiliar os empreendedores na tomada de decisões.



"Atuamos em duas linhas claras: criar um ambiente favorável para a pequena empresa e trabalhar dentro do negócio. Se cada empresa conseguir contratar mais um empregado, quantas pessoas nós vamos conseguir tirar do desemprego? Vamos fazer um levantamento nas 79 prefeituras mapeando onde está o ambiente mais favorável para a empresa se desenvolver”, finaliza o superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.