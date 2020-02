Infectados por coronavírus em Cingapura chegam a 77; país é 2º em casos da doença

O Ministério da Saúde de Cingapura confirmou nesta segunda-feira, 17, mais dois casos de contaminação por coronavírus no país. Com estes dois pacientes, o total de infectados chega a 77. Cingapura é o segundo país com maior número de casos confirmados da doença, atrás somente da China, que já confirmou mais de 70 mil infecções.

O governo de Cingapura tem divulgado também os números dos infectados que receberam alta. São 24 até o momento, enquanto 53 permanecem internados. Segundo o governo local, quatro pessoas estão em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Nenhuma morte foi registrada no país asiático até agora.