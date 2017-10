Infarto mata, no Rio, cantor Ataulpho Alves Júnior, aos 74 anos

O cantor e compositor Ataulpho Alves Júnior, de 74 anos, morreu em casa, na noite de ontem (15), na Glória, zona sul do Rio de Janeiro, quando assistia televisão ao lado da mulher. Sofreu um infarto.

O artista estreou nos palcos em 1963, no Teatro Record, em São Paulo, no Programa Bossaudade, de Elizeth Cardoso. Em 40 anos de carreira, Ataulphinho, como era conhecido, gravou cerca de 20 discos, e o sucesso que o consagrou veio em 1976: Os Meninos da Mangueira, composição em parceria do jornalista Sérgio Cabral e do músico e produtor Rildo Hora.

Ele era filho do cantor e compositor mineiro Ataulfo Alves (1909-1969), que fez muito sucesso nos tempos áureos do rádio e deixou mais de 100 canções gravadas.

O corpo de Ataulpho Alves Júnior será velado agora à tarde no Cemitério Parque Jardim da Saudade, na Sulacap, zona norte do Rio. O enterro está marcado para às 16h15, no jazigo perpétuo da família.

Veja Também

Comentários