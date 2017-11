Inep divulga gabarito oficial do Enem

O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi disponibilizado no período da tarde desta terça-feira, 14, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação e responsável pelo exame.

As notas só serão divulgadas no dia 19 de janeiro. Como o Enem é corrigido por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI), um mesmo número de acertos pode levar a notas diferentes, já que as questões têm pesos diferentes.

O gabarito do Enem pode ser conferido no seguinte endereço de internet: https://enem.inep.gov.br/#/depois?_k=52p5d4.