Pós-graduação para servidores é lançada pelo Governo

A Escolagov lançou nesta terça-feira (28) a primeira pós-graduação direcionada exclusivamente a servidores públicos estaduais - Foto: Divulgação

A Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) lançou nesta terça-feira (28) a primeira pós-graduação direcionada exclusivamente a servidores públicos estaduais. Implementado através da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), o curso de especialização Lato Sensu na área de Gestão de Pessoas, será destinado a servidores efetivos lotados em 31 unidades gestoras, com número total de 40 vagas.

“Este é um momento importante para o Estado. Diante de tantos desafios e transformações e da cobrança da sociedade ao poder público por melhores serviços, é oportuno possibilitar ao servidor a qualificação necessária para atender às novas exigências do serviço público”, frisou o secretário Roberto Hashioka ao ressaltar a felicidade de integrar à programação do mês do servidor, o lançamento de uma iniciativa inédita e importante para os servidores e para o aprimoramento da Gestão Pública.

Na mesma linha, o diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paulino Junior, ressaltou que a oferta do curso de especialização permite ao Estado atingir um novo patamar no ponto de vista do desenvolvimento dos servidores. “As pessoas são a essência do serviço público neste século, o que justifica nossa luta em implementar a primeira pós em Gestão de Pessoas. Até mesmo para honrar o que está descrito como a missão do Estado, referendada pelo governador Reinaldo Azambuja e que aponta MS como um Estado bom para se viver, investir e com o olhar para as pessoas”, considerou Paulino.

PROCESSO SELETIVO – O Edital que trata do processo seletivo para seleção de discentes e que elenca o número de vagas por unidade gestora foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. A publicação, que consta nas páginas 71 e 72 do D.O.E menciona ainda, a abertura das inscrições para a especialização, os procedimentos para a matrícula, bem como as disposições gerais do processo.