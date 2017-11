Indústrias interessadas em cursos de aprendizagem industrial já podem reservar vagas

As vagas para aprendizagem industrial são destinadas exclusivamente para aprendizes formalmente contratados pelas empresas - Divulgação

O Senai abre nesta quarta-feira (01) o prazo para as indústrias de Mato Grosso do Sul apresentarem interesse nas 570 vagas distribuídas em sete cursos na modalidade de aprendizagem industrial nas cidades de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Dourados, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Sonora, Sidrolândia e Três Lagoas. As vagas para aprendizagem industrial são destinadas exclusivamente para aprendizes formalmente contratados pelas empresas.

As empresas interessadas têm até o dia 18 de dezembro para entrar em contato com as unidades do Senai nas respectivas cidades e reservar as vagas. Passada essa etapa, a abertura das turmas será confirmada no dia 20 de dezembro e os alunos terão de 22 de janeiro a 9 de fevereiro para fazer as matrículas, nas unidades do Senai dos respectivos municípios com as aulas tendo início no dia 19 de fevereiro.

As unidades do Senai de Aparecida do Taboado, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina e Sidrolândia oferecerão o curso de assistente administrativo, enquanto em Campo Grande, serão oferecidos os cursos de assistente administrativo, assistente de produção, operador de computador e costureiro industrial do vestuário.

Na cidade de Três Lagoas, serão oferecidos os cursos de assistente de produção, assistente administrativo, almoxarife e auxiliar de operações logísticas. Já em Dourados, serão oferecidos cursos de assistente administrativo e operador de inspeção de qualidade e em Sonora, de operador de inspeção de qualidade.

No ato da matrícula, o aprendiz deverá apresentar foto 3x4 colorida e recente, cópia e os documentos originais RG e CPF (se o aluno tiver menos de 18 anos é preciso apresentar os documentos dos pais ou responsáveis), comprovante de endereço atualizado, atestado de escolaridade atualizado, CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) devidamente registrada, certificado de reservista, se do sexo masculino e maior de 18 anos, e contrato de aprendizagem, uma via original.