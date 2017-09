Indústrias do vestuário se reúnem em evento nesta terça-feira na Capital

O Sistema Fiems reúne nesta terça-feira, na sede do Senai Empresa, localizada na Rua Pimenta Bueno, 370, no Bairro Amambaí, em Campo Grande, os empresários e representantes da indústria do vestuário e têxtil de Mato Grosso do Sul para participarem do Programa Mais Competitividade – Vestuário”. Durante o evento, que tem o apoio do Sindivest/MS e Sinvesul, o Sesi, Senai, IEL, Sebrae e Senai Cetiqt, do Rio de Janeiro (RJ), vão apresentar as ações em prol do desenvolvimento do segmento no Estado.

Segundo o presidente do Sindivest/MS (Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vestuário, Tecelagem e Fiação de Mato Grosso do Sul), José Francisco Veloso Ribeiro, o “Programa Mias Competitividade – Vestuário” vai servir para a apresentação do portfólio do Sistema Fiems, Senai Cetiqt e Sebrae aos empresários do segmento do vestuário e têxtil. “A equipe do Senai Cetiqt apresentará os resultados de um diagnóstico que começou em junho deste ano com sete empresas do vestuário, enquanto o Senai, Sesi, IEL e Sebrae irão divulgar para todos os presentes os portfólios de serviços oferecidos para alavancar o segmento no Estado. O principal objetivo desse encontro será melhorar o atendimento às indústrias de confecção do Estado e ampliar a competitividade”, disse.

Já o superintendente do IEL, José Fernando Amaral, reforça que o encontro é mais uma ação que as três casas do Sistema Fiems têm feito juntas para atender as demandas dos sindicatos industriais. “O Sindivest/MS é um dos sindicatos mais atuantes que nós temos e que têm demandado esforços das três casas. O IEL sempre está pronto para atuar em ações que vão melhorar a competitividade das empresas”, afirmou.

O gerente do Senai Empresa, Rodolpho Caesar Mangialardo, destacou a importância de divulgar os serviços do Sistema Fiems aos empresários da indústria do vestuário. “A ideia é que o encontro do dia 19 de setembro possa abrir mais o portfólio das casas e levar esse vínculo aos empresários do segmento e aumentar a parceria com o Senai Cetiqt”, concluiu.

Serviço – Os empresários interessados em participar do evento podem entrar em contato pelo telefone (67) 3311-8548 ou pelo email hviana@ms.senai.br

