Indígenas recebem treinamento de combate a incêndio florestal

A Secretaria Municipal de Ação Social de Caarapó, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos faixa etária 15 a 17 anos do Centro de Referência de Assistência Social CRAS Indígena, em parceria com representantes da comunidade, agentes de saúde e o Corpo de Bombeiros Militar de Caarapó, promoveu no fim do mês de agosto o minicurso sobre Brigada de Incêndio Florestal.

O curso foi dividido em duas etapas, envolvendo teoria e prática, englobando práticas de primeiros socorros e de combate ao incêndio florestal.

“Nenhum sistema de prevenção de incêndio será eficaz se não houver pessoas que estejam treinadas e capacitadas, o conhecimento de técnicas de primeiros socorros, são de suma importância e serão decisivas em situações imprevistas e de emergência evitando que vidas sejam perdidas”, observou a secretária de Ação Social, Carolina Carvalho. “Com o tempo seco, a possibilidade de queimadas se torna frequente. Sabemos que os índices de incêndio na aldeia Te’yikue nesse período torna-se catastrófico, desta forma a necessidade de uma brigada de incêndio florestal é indispensável”, acrescenta.

Os educadores e facilitadores do SCFV perceberam a necessidade de uma brigada de incêndio florestal dentro da comunidade indígena e, através de uma parceria com o Corpo de Bombeiros, realizou-se esse curso preparando e capacitando os jovens do SCFV, agente de saúde e alguns representantes da comunidade.

Carolina Carvalho avalia que o trabalho realizado teve grande êxito com o empenho de todos os participantes, juntamente com a equipe de educadores e facilitadores do SCFV, auxiliado pelos bombeiros militares, responsáveis por ministrar o curso.

