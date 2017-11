Indígenas de Miranda agradecem Reinaldo Azambuja pelo programa “A Saúde Mais Perto de Você”

Ao falar sobre a felicidade em poder estar levando serviço de saúde para a população indígena da região de Miranda, o governador citou a importância da ação - Divulgação

O governador Reinaldo Azambuja foi recepcionado com festa pelos indígenas das 9 aldeias de Miranda atendidas pelo programa “A Saúde Mais Perto de Você Indígena” neste fim de semana. Na chegada à aldeia Cachoeirinha, onde foi montada a estrutura de atendimento, ele foi recepcionado pelo colegiado de caciques com a tradicional “Dança do Bate Pau”, cerimônia realizada em momentos especiais pelos índios. Além de reforçar que pretende levar esse serviço a todas as comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul, o governador anunciou para ano que vem o retorno dos “Jogos Indígenas”.

Para marcar o agradecimento das comunidades terena da região de Miranda, as lideranças indígenas entregaram a Reinaldo Azambuja alguns presentes, como um cocar, que para a maioria das etnias simboliza a nobreza, a vida. Após a recepção, o governador percorreu, durante meia hora, todos os setores onde estão sendo realizados os atendimentos. No caminho, diversas vezes foi parado para receber agradecimentos pela ação. Cerca de 3 mil terenas receberam atendimento na área da saúde durante a ação neste fim de semana.

A professora terena Josiane Canale, que trabalha na escola da aldeia Cachoeirinha, se emociona ao falar da importância do programa. “O acesso à saúde para nós é muito difícil, quando a gente precisa de um encaminhamento para fazer lá fora, tipo uma ultrassonografia, ou até um exame de sangue, tem que entrar na fila. E esse projeto está sendo muito importante pra nós, porque aqui está sendo realizados muitos tipos de exame. Hoje o sentimento é de felicidade por termos recebido esse programa”, comentou a professora.

Em seu discurso, o governador Reinaldo Azambuja reafirmou que as parcerias têm sido importantes para ações como o programa “A Saúde Mais Perto de Você Indígena”. E recebeu os agradecimentos dos parceiros, como a prefeita de Miranda, Marlene Bossay. “Quero agradecer o senhor, governador, pelo seu coração imenso de ter olhado para nós, que há muito tempo nossos indígenas vinham almejando esse atendimento na parte da saúde”, disse a prefeita ao discursar para os índios que acompanharam a solenidade que marcou a ação na aldeia Cachoeirinha.

“É uma ação inédita para a educação e a ciência, importante para a formação dos nossos alunos com essa vivência prática”, disse o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Turine. A instituição participa do programa com dois contêineres onde estão sendo prestados atendimentos nas áreas de oftalmologia e odontologia. A UFMS vai manter as equipes por mais alguns dias para atender a demanda.

Ao falar sobre a felicidade em poder estar levando serviço de saúde para a população indígena da região de Miranda, o governador citou a importância da ação. “Foram feitas 50 mamografias, e dessas 30 das mulheres foi a primeira vez que fizeram esse exame. E a gente sabe que o diagnóstico precoce aumenta em 100% as chances de cura do câncer”, afirmou.

Reinaldo Azambuja disse também que esse programa será levado para outras aldeias e que no ano que vem o governo vai realizar a Caravana da Saúde, com foco no atendimento aos alunos da rede pública de ensino nas áreas de oftalmologia e audição. Ele lembrou que 15% dos casos de baixo rendimento nas escolas públicas são por causa de problemas de alunos com a visão e a audição. “Vamos fazer o diagnóstico e entregar os aparelhos, para que os alunos possam melhorar o rendimento na escola”, declarou.

Sobre os Jogos Indígenas, o governador Reinaldo Azambuja disse que foi cobrado várias vezes pela retomada do projeto. A última edição dos Jogos foi em 2003 em Miranda. “Além do esporte, das disputas, os Jogos Indígenas proporciona a confraternização entre os povos, entre as várias etnias do nosso Estado”, assinalou.

A ação nesse fim de semana na aldeia Cachoeirinha foi encerrada com a final do campeonato entre as aldeias. O campeão foi o time da aldeia Babaçu, que derrotou por 1 a 0 a equipe da aldeia Argola.

Também estiveram presentes na solenidade na aldeia Cachoeirinha a vice-governadora Rose Modesto, os secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Nelson Tavares (Saúde), Athayde Nery (Cultura e Cidadania), a subsecretária de Políticas Públicas para a População Indígena, Silvana Terena, o presidente da Fundação Estadual de Desporto e Lazer (Fundesporte), Marcelo Miranda.

Além da Prefeitura de Miranda e UFMS também participaram do programa a Fundação Nacional do Índio (Funai), Distrito Sanitário Especial Indígena (DSI/MS), Hospital de Câncer Alfredo Abraão, Hospital de Câncer de Barretos, Instituto de Identificação, e a Superintendência Regional do Trabalho.