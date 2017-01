Indígenas convidam prefeito para apresentar experiência inédita em conferência da ONU

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, recebeu na tarde desta segunda-feira (23) o articulador internacional dos direitos indígenas, Marcos Terena, e a articuladora política indígena, Vanuza Jardim. Eles vieram convidar o prefeito para representar Campo Grande em um Congresso da Organização das Nações Unidas (ONU).

O evento acontecerá de 23 de abril a 4 de maio, em Nova Iorque, quando será comemorado os 10 anos da Declaração dos Povos Indígenas. Marcos Terena e Vanuza querem que o prefeito fale da experiência da Capital com as aldeias urbanas.

“Não existe em lugar algum do mundo. Só Campo Grande tem uma aldeia indígena urbana”, disse Marcos Terena. Ele também destacou a estrutura oferecida nas aldeias, com escolas e cursos para estimular o primeiro emprego.

Campo Grande tem uma população de nove mil indígenas, que vivem momentos de evolução. “Queremos que o prefeito fale desta experiência lá fora. Não existem só incidentes com indígenas, como a maioria das notícias mostra. As aldeias daqui estão em evolução. Temos Terenas doutores, professores, advogados. Queremos mostrar isso para o mundo”, afirmou Vanuza.

O prefeito ficou feliz com a honraria de representar o País para falar sobre a população indígena e falou do projeto de aumentar a representação deles na administração municipal. “Fiquei muito feliz com o convite, pelo carinho e atenção dos indígenas. É uma causa que sempre carreguei comigo. No nosso organograma vou dar espaço a comunidade indígena, com a Coordenadoria do Desenvolvimento e dos Direitos Indígenas”, declarou.

A Aldeia Marçal de Souza foi inaugurada com 135 ocas de alvenaria, constituindo o Conjunto Habitacional Marçal de Souza. Ela abriga famílias Terenas que trocaram as reservas pela vida urbana.

Na comunidade há um acervo variado de cerâmica Terena, com artesanato em palha, telas, abajures e produtos que apresentam a cultura dos povos indígenas para turistas do mundo inteiro. “A Aldeia Marçal de Souza é ponto de parada para qualquer pessoa que venha a Campo Grande”, concluiu o prefeito.

