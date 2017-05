Índice de preços do PCE nos EUA cai 0,2% em março ante fevereiro

O índice de preços dos gastos com consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês) recuou 0,2% em março ante fevereiro e subiu 1,8% na comparação anual, segundo dados divulgados hoje pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos.

No mês passado, o resultado anual do PCE, a medida preferida de inflação do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), tinha ultrapassado a meta estipulada pela própria instituição de 2,0% pela primeira vez desde março de 2012.

O núcleo do índice, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, caiu 0,1% na leitura mensal de março e teve alta de 1,6% na comparação anual no mesmo mês. A previsão era de estabilidade na comparação mensal. Fonte: Dow Jones Newswires.

