Indicador do Ipea diz que investimentos crescem 1,4% em junho

Os investimentos no país cresceram 1,4% em junho em relação a maio, de acordo com o Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) com ajuste sazonal. Apesar do resultado, os investimentos encerraram o segundo trimestre com queda de 1,3% sobre o período imediatamente anterior.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o indicador ficou 10,7% inferior ao verificado em junho de 2016. Já na comparação do segundo trimestre deste ano com o mesmo período de 2016, a redução ficou em 7,1%. Com isso, o resultado acumulado em 12 meses recuo 6,2%. O FBCF significa investimentos das empresas em máquinas, equipamentos e material de construção. É um indicador da capacidade de produção do país.

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o avanço entre os meses de junho e maio foi consequência principalmente do Consumo Aparente de Máquinas e Equipamentos (Came), cuja estimativa corresponde à produção doméstica acrescida das importações e diminuída das exportações.

Esse indicador apresentou alta de 4,1% no mês. No trimestre, o Came cresceu 4% sobre os primeiros três meses do ano.

