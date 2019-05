Indicador do boi gordo do Cepea recua 1,7% na parcial de maio

Da Redação, com informações do Cepea

Preços da arroba de boi gordo estão em queda - Divulgação

Os preços da arroba de boi gordo estão em queda no mercado brasileiro, segundo dados do Cepea. Ainda que a oferta de animais não tenha sido considerada alta, a compra de lotes menores em preços mais baixos, somada ao recuo da indústria após aquisições de volumes maiores, tem exercido certa pressão sobre os valores. O Indicador ESALQ/B3 fechou em R$ 152,3 nessa quarta-feira, 8, baixa de 1,71% em relação ao dia 30 de abril.

Quanto aos embarques da carne bovina in natura, a quantidade em abril foi de 109,8 mil toneladas, a maior para o mês de toda a série histórica da Secex. Esse bom desempenho está atrelado à maior competitividade da carne nacional no mercado externo e à demanda aquecida por parte da China. Além disso, o câmbio em altos patamares também favorece as vendas.