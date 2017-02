Indicado para Suprema Corte critica fala de Trump sobre Judiciário

Indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para ocupar uma vaga na Suprema Corte, Neil Gorsuch qualificou os ataques recentes de Trump contra o Judiciário americano como "desmoralizadores e desanimadores", segundo o senador democrata Richard Blumenthal. As declarações foram confirmadas pela equipe encarregada de garantir a nomeação do magistrado.

Integrante do Comitê do Judiciário do Senado e ex-procurador-geral de Connecticut, Blumenthal disse que questionou Gorsuch sobre as recentes críticas de Trump após um juiz federal bloquear temporariamente o decreto que suspende a entrada de pessoas de sete países de maioria muçulmana nos EUA. Trump qualificou o magistrado James Robart, responsável pela decisão, como "suposto juiz" e insinuou que Robart teria responsabilidade por qualquer ataque terrorista que venha o ocorrer.

"Ele Gorsuch disse que os ataques foram desmoralizadores e desanimadores - essas foram as palavras dele", afirmou Blumenthal a repórteres. "Eu acredito que ele tem a obrigação de tornar suas visões conhecidas de maneira mais explícita e inequívoca para o povo americano", disse o senador.

Os democratas têm buscado usar o processo de confirmação para forçar Gorsuch a condenar o presidente e a reafirmar a independência do Judiciário. Fonte: Dow Jones Newswires.

