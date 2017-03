Indicado de Trump para Suprema Corte, Neil Gorsuch enfrenta sabatina no Senado

O juiz indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump para a Suprema Corte, Neil Gorsuch, iniciou hoje sabatina no Senado. Questões sobre suas tendências conservadoras e independência dominaram o primeiro dia do painel, composto por 18 senadores democratas e republicanos.

Gorsuch tentou deixar de lado qualquer noção de que seria um extremista, uma visão compartilhada por alguns grupos progressistas. Ele afirmou que suas decisões na Corte do Décimo Circuito, em Houston - cargo apontado a por ele por George W. Bush - estiveram junto com a maioria em 99% dos casos e que teve opiniões divergentes de forma igual em relação a colegas democratas e republicanos.

Os democratas, no entanto, temem que o juiz será um conservador irredutível na Suprema Corte, com um voto perpétuo favorável a decisões da direita em questões centrais.

A sabatina deve durar até quinta-feira e deve contar com a participação de diversos especialistas do ramo legal. O comitê de 18 senadores deve decidir sobre a aprovação de Gorsuch no começo de abril. Fonte: Dow Jones Newswires.

