Índia: rivais se juntam para derrotar partido de Modi em Uttar Pradesh

Arquirrivais políticos no Estado mais populoso da Índia, Uttar Pradesh, fizeram manifestação juntos neste domingo, pedindo aos eleitores que apoiem uma nova aliança criada com o propósito expresso de derrotar o partido nacionalista hindu Bharatiya Janata (BJP, na sigla em inglês), do primeiro-ministro Narendra Modi.

O Partido Bahujan Samaj (BSP, na sigla em inglês), dominado por castas baixas, e o Partido Samajwadi (SP, na sigla em inglês), que tem influência junto às chamadas castas "atrasadas" (social ou educacionalmente desfavorecidas) e aos muçulmanos, decidiram disputar eleições no Estado de Uttar Pradesh, em uma coalizão liderada pela presidente do BSP Mayawati. "Esta eleição vai expor o BJP porque o primeiro-ministro não cumpriu as promessas" feitas às castas mais baixas, aos pobres e aos desempregados, disse Mayawati, durante um comício em Saharanpur neste domingo.

"Ele ajudou os ricos a ganhar mais riquezas durante seus cinco anos de governo e, quando percebeu que não conseguiu entregar, usou o incidente de Pulwama para conseguir votos", disse ela, referindo-se ao ataque suicida de 14 de fevereiro contra um comboio paramilitar indiano na Caxemira que matou 40 soldados e levou os rivais Índia e Paquistão à beira da guerra.

A manifestação estava cheia de apoiadores do partido carregando bandeiras e gritando slogans. Eles também estavam carregando fotos de Mayawati e Akhilesh Yadav, o chefe do Partido Samajwadi.

Mayawati prometeu cotas em empregos do governo para os pobres e as castas mais baixas, enquanto exortava os muçulmanos a votarem em candidatos da aliança "porque somos verdadeiros salvadores da comunidade minoritária". "Acredite em mim, o BJP está saindo e a aliança fará parte do próximo governo", disse Mayawati.

A aliança pode representar um desafio para o BJP nas cinco semanas de votação que começam nesta semana, dizem especialistas. "Mesmo que a discriminação de castas tenha sido oficialmente proibida na Índia, a casta continua a ser a força motriz que molda a forma como as pessoas votam durante as eleições", disse o pesquisador do Instituto Giri de Estudos sobre Desenvolvimento, Nomita P. Kumar.

Em Uttar Pradesh, as pessoas de castas inferiores representam 22% da população, as pessoas de castas "atrasadas" significam 45%, e 19% são muçulmanas. Os 14% restantes são de castas superiores. "Aritmeticamente, a aliança entre Mayawati e Akhilesh parece muito potente. Eles têm números e, se os eleitores optarem por esses partidos, a aliança varrerá Uttar Pradesh", disse Kumar.

Dos 80 lugares em disputa no Lok Sabha, a câmara baixa do Parlamento da Índia, o BSP disputará 38, e o SP, 37. Outro partido regional, o Rashtriya Lok Dal, disputará três cadeiras. Fonte: Associated Press.