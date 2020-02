Independência da Escócia é questão de tempo, diz premiê

A Escócia já está tomando medidas para realizar um referendo sobre sua independência e acredita que é uma questão de quando, e não de se o país vai se separar do resto do Reino Unido, disse nesta segunda-feira, 10, a primeira-ministra, Nicola Sturgeon. Ela deu a declaração em uma conferência em Bruxelas na sua primeira viagem ao exterior desde que o Reino Unido deixou a União Europeia. (Com agências internacionais).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.