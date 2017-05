Incra realiza leilão de veículos com lance a partir de R$ 1,5 mil

O Incra-MS (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Mato Grosso do Sul) realiza um leilão presencial e online de 13 veículos de diversos modelos. O período para lances, com valores a partir de R$ 1.500,00, começa nesta sexta-feira (19) e se encerra no dia 2 de junho.

São utilitários de diversos modelos, como Mitsubishi L200, Toyota Bandeirante, Ford Ranger, Chevrolet Silverado entre outros. Os valores de avaliação começam em R$ 1.500,00, e depende do modelo e do estado de conservação do veículo. O leiloeiro Tarcílio Leite afirma que uma das vantagens é que todos os veículos estão com documentação completamente regular.

Os veículos estarão à disposição para visitação nos dias 31 de maio e 1.º de junho. Os interessados em analisar os lotes de n.º 1 ao 11 poderão se dirigir ao pátio da Casa de Leilões nos seguintes horários das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17. Os lotes de n.º 12 e 13 poderão ser apreciados na sede do Incra em Dourados, no endereço Rua Albino Torraca, 1541, bairro Vila Progresso, em Dourados, das 8h às 10h30 e das 14h00 às 17h. Não será permitida visitação no dia do leilão.

Os lances online são realizados pelo site da Casa de leilões www.casadeleiloes.com.br e o presencial no pátio da Casa de Leilões, no endereço Rua Jaboatão, 271, bairro Sílvia Regina, em Campo Grande(MS). Para mais informações sobre as condições de habilitação, participação, visitação dos veículos e lances mínimos podem ser obtidas pelo site ou pelo telefone (67) 3363-7000.

