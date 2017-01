Incra amanhece ocupado por novo movimento social de MS

participantes do Movimento Popular de Lutas ocupam dependências do Incra / Divulgação

O MPL (Movimento Popular de Lutas) é um novo movimento social de Mato Grosso do Sul, com cerca de um mês e meio de existência, com mais de 600 famílias, que visa organizar os trabalhadores do campo e da cidade em busca daquilo que lhes assegura dignidade pelo direito à terra, a moradia e dignidade.

Nesta segunda-feira (23) o MPL participa de uma mobilização estadual, a ocupação do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), em Campo Grande, com o intuito de cobrar das autoridades competentes agilidade no processo de Reforma Agrária em MS.

De acordo com o coordenador estadual do MPL, Jonas Carlos da Conceição, que é um dirigente e liderança já conhecido no Estado, pois participa há mais de dezesseis anos da luta pela terra em MS, o movimento surge da necessidade de repensar o método de fazer a luta. "Nós pensamos em um movimento que pudesse unificar o campo e a cidade, na luta por dignidade humana, por direito à moradia e direitos básicos sociais de qualidade. Não rompemos com nenhum movimento já existente. Vamos agregar e somar com a luta dos movimentos sociais já organizados em nosso Estado", disse.

Sobre a mobilização no Incra, Jonas Carlos, afirma que a pauta e clara e direta, a emergencial reestruturação do Instituto. "Hoje estamos com mais de 600 famílias no Incra em CG, em uma coalizão de nove movimentos sociais, na luta pelo fortalecimento da Agricultura Familiar, pelo assentamento das famílias acampadas e para que o órgão público, Incra, seja reestruturado, através de concurso público para aumentar o número do quadro operacional, destinação de recursos, pois todas as nossas pautas dependem deste sistema fortalecido e funcionando. Atualmente falta pessoal e estrutura física para atender as demandas existentes", conclui.

O Incra permanecerá ocupado até o resultado da audiência que os movimentos sociais terão em Brasília, nesta terça-feira (24), com Leonardo Goes, presidente do Incra Nacional. A comissão que irá participar da reunião sai de Campo Grande no final da tarde de hoje.

