Incêndios destroem mais de mil estruturas na Califórnia em apenas uma semana

Autoridades americanas disseram que os incêndios florestais no sul da Califórnia já consumiram mais de mil estruturas na última semana.

Seis incêndios em diferentes pontos da região destruíram vizinhanças e comunidades rurais do condado de Ventura, no norte de Los Angeles, até San Diego, na fronteira com o México.

Uma pessoa morreu na quarta-feira, num acidente de carro, quando tentava fugir de um incêndio no condado de Ventura. Fonte: Associated Press.