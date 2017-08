Incêndio volta a atingir barracão da escola de samba Renascer de Jacarepaguá

Rio de Janeiro - Incêndio destrói galpão da escola de samba Renascer de Jacarepaguá, que faz parte da série A do carnaval carioca, na Zona Portuária da cidade (Fernando Frazão/Agência Brasil) / Fernando Frazão/Agência Brasil

Dois meses após sofrer incêndio de grandes proporções, o barracão da escola de samba Renascer de Jacarepaguá, uma das agremiações que disputam o grupo A (grupo de acesso) do carnaval do Rio, voltou a ser atingido pelo fogo hoje (10) pela manhã.

Os bombeiros levaram cerca de uma para debelar o fogo e iniciar os trabalhos de rescaldo, período em que a pista lateral da avenida teve que ser fechada, provocando congestionamento na região.

Localizado na Avenida Francisco Bicalho, na Leopoldina, Zona Portuária da cidade, nas proximidades da Rodoviária Novo Rio, o barracão da escola foi praticamente abandonado desde o último incêndio. Segundo o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, inicialmente se pensou que o fogo ocorria no Barracão da Unidos da Tijuca, escola do grupo principal, que fica ao lado da Renascer.

Apesar dos riscos de que o fogo chegasse ao Barracão da Unidos da Tijuca, a pronta ação dos bombeiros impediu o alastramento. Ninguém trabalhava no local no momento do incêndio. Não há informação sobre feridos.

Veja Também

Comentários