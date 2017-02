Incêndio suspende atendimento ao público da PF em Curitiba

A Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba (PR), onde concentra-se grande parte das investigações da Operação Lava Jato, suspendeu hoje (20), por tempo indeterminado, todos os serviços de atendimento ao público, como a emissão de passaporte, devido aos danos causados por um princípio de incêndio ocorrido na madrugada desta segunda-feira.

Em nota, a PF informou que o incêndio atingiu uma das salas do subsolo do local, e que, apesar de o fogo ter sido controlado rapidamente por seguranças do prédio, parte da iluminação, telefonia e do sistema de informática foi prejudicada, impossibilitando o atendimento ao público.

Logo depois de controlado, peritos estiveram no local e isolaram a parte do prédio afetada pelo incêndio. Um laudo com as causas do fogo deve ser apresentado nos próximos dias.

Ainda de acordo com a PF, não houve “qualquer prejuízo aos custodiados, assim como aos trabalhos relativos à Operação Lava Jato”. Na superintendência, estão presos da Lava Jato como o ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci e o ex-presidente da empreiteira Odebrecht Marcelo Odebrecht.

