Incêndio no Zoológico de Londres mata um aardvark

Um incêndio neste sábado no Zoológico de Londres matou um aardvark (um mamífero africano), segundo funcionários do local. Além disso, quatro suricatos estão desaparecidos. O incêndio começou no café do zoológico pouco depois das 6h no horário local, e 72 bombeiros levaram pouco mais de três horas para apagar o fogo. Funcionários do zoológico receberam atendimento médico depois de terem inalado fumaça. Imagens de TV mostraram que o Adventure Cafe e sua loja foram seriamente danificados pelo incêndio.

Ainda não se sabe o que aconteceu com os suricatos desaparecidos, e funcionários estão verificando se os outros animais estão bem. Membros da equipe do zoológico que moram no local começaram a transferir os animais para áreas mais seguras assim que o fogo começou. O zoológico permaneceu fechado para o público neste sábado. Fonte: Associated Press.