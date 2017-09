Incêndio no Parque Nacional de Brasília está controlado, diz ICMBio

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) informou hoje (4) que o incêndio no Parque Nacional de Brasília foi controlado nesse domingo (3). O fogo começou na terça-feira (29) na região da Chapada Imperial.

A coordenação de Emergências Ambientais (Coem) do ICMBio informou que ainda estão presentes equipes de brigadistas do ICMBio e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), militares do Corpo de Bombeiros e voluntários continuam no local fazendo ronda, para garantir que os incêndios não recomecem. A seca severa, ventos fortes e temperatura elevada podem provocar a reignição do fogo, causando novos incêndios.

A área queimada equivale à 10,8% do parque, que tem cerca de 30 mil hectares e abrange áreas das regiões administrativas de Brasília, Sobradinho e Brazlândia. As causas dos incêndios ainda não foram identificadas. O ICMBio continua investigando para evitar um novo foco de incêndio.

O instituto recomenda que os moradores e donos de chácaras da região do entorno do parque não queimem lixo ou resto de folhas e matos. De acordo com o ICMBio, enquanto as atuais condições da seca se mantiverem, o risco de novos incêndios é alto. O Distrito Federal está há mais de 100 dias sem chuva e com baixa humidade do ar.

