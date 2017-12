Incêndio na Califórnia avança e já destruiu área de 700 quilômetros quadrados

O avanço do incêndio que atinge a Califórnia em direção à divisa leste do sul do Estado obrigou moradores da cidade costeira de Carpinteria, no condado de Santa Bárbara, a deixarem suas casas neste domingo.

Desde o dia 4 de dezembro, os incêndios na Califórnia já destruíram uma área de 700 quilômetros quadrados e aproximadamente 800 residências e edifícios. Além disso, mais de 200 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas.

Meteorologistas dizem que os ventos secos de Santa Ana continuarão a atingir a região por pelo menos mais um dia. O Serviço Nacional de Meteorologia prolongou os avisos de bandeira vermelha até a noite de segunda-feira em partes dos condados de Ventura e Los Angeles. Fortes rajadas de vento são esperadas até o fim deste domingo nas montanhas de Santa Bárbara, onde bombeiros trabalham para proteger residências das chamas que se deslocam das encostas em direção aos bairros. Fonte: Associated Press.