Incêndio interdita viaduto e prejudica o trânsito em São Paulo

Um incêndio provoca interdição no viaduto do Glicério, conhecido por ligação leste-oeste, prejudicando o trânsito nesta manhã (7) na capital paulista. Equipes da Defesa Civil e engenheiros da prefeitura estão no local, avaliando os danos à estrutura. Não há previsão de liberação da via.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou ontem (6), às 19h, e destruiu dez barracos de uma pequena comunidade embaixo do viaduto. Ninguém ficou ferido.

A Companhia de Engenharia de Tráfego informou que o trânsito está bloqueado completamente no sentido Penha (zona leste).

A faixa reversível da Radial, sentido centro, foi ativada no trecho entre a Avenida Pires do Rio e a Rua Serra do Jairé. Foram montados desvios no viaduto Evaristo Comolatti, no sentido Penha, para a pista da direita do viaduto, com acesso à Radial Leste no sentido Penha.

