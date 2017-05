Incêndio em estrebaria mata 25 cavalos no interior do RS

Um incêndio de grandes proporções em uma estrebaria causou a morte de ao menos 25 cavalos na madrugada desta segunda-feira, dia 8, em Campo Bom, município localizado na região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul.

De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade gaúcha, as causas do incêndio ainda não foram elucidadas. Informações preliminares apontam que o fogo teria iniciado por volta da 1h em um local onde estariam cerca de 50 animais.

Uma equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente passou as primeiras horas da manhã desta segunda-feira prestando socorro e dando tratamento aos cavalos que ficaram feridos no incidente. Os bombeiros levaram cerca de três horas para conter as chamas.

