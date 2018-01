Incêndio em edificação comercial de Guarulhos (SP) atinge 40 veículos

Onze viaturas foram encaminhadas para prestar atendimento - Foto: G1

Um incêndio em uma edificação comercial na Avenida Natália Zarif, no Parque Industrial do Jardim São Geraldo, em Guarulhos, município da região metropolitana de São Paulo, deixou mais de 40 veículos em chamas no fim da manhã desta terça-feira, 16.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não havia, até a publicação desta matéria, qualquer informação sobre vítimas no local. Onze viaturas foram encaminhadas para prestar atendimento. Por volta das 12h00, os bombeiros controlaram o incêndio. As causas do incidente ainda serão investigadas.