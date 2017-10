Um incêndio em uma comunidade do bairro do Jaguaré, na zona oeste da capital paulista, atingiu pelo menos 15 barracos na manhã de hoje (8), segundo o Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas. O local fica próximo à ponte do Jaguaré, no sentido Interlagos da Marginal Pinheiros.

Cerca de 35 bombeiros trabalharam no combate às chamas, com 12 viaturas, e conseguiram controlar o fogo. Às 9h15, a operação já estava em fase de rescaldo.

