Incêndio em clínica de recuperação mata 24 pessoas no Azerbaijão

Pelo menos 24 pessoas morreram hoje (2) em um incêndio que destruiu um centro de recuperação de dependentes químicos de Baku, capital do Azerbaijão, informou o Ministério do Interior do país. O acidente, cujas causas ainda são desconhecidas, aconteceu no começo da manhã.

"Mais de 30 pessoas foram salvas, quatro delas estão hospitalizadas", disse à agência de notícias EFE a porta-voz do Ministério da Saúde, Liya Bairamova.

Segundo autoridades, no momento do incêndio no centro médico, localizado em edifício antigo de apenas um andar, havia 55 pessoas no local. Os bombeiros precisaram pouco mais de três horas para controlar as chamas.

Durante a remoção de escombros, foram resgatados 24 mortos. Fontes afirmaram que uma das possíveis causas do incêndio seria um curto-circuito no sistema elétrico do edifício.

O acidente de hoje é o que fez mais vítimas fatais na capital do Azerbaijão desde dia 28 de outubro de 1995, quando 289 pessoas morreram num incêndio no metrô de Baku.

