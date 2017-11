Incêndio em caminhão bloqueia Rodoanel em São Bernardo

Um incêndio em uma carreta que carregava 30 mil litros de hipoclorito de sódio bloqueia o Rodoanel no sentido São Bernardo-Mauá, na altura do quilômetro 77, na manhã desta quarta-feira, 29.

O Corpo de Bombeiros informou que enviou oito viaturas para combater as chamas. O motorista do caminhão não se feriu. A carga é corrosiva e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi acionada.

A pista foi parcialmente liberada por volta das 6h45, quando a fila de carros somava pouco mais de cinco quilômetros.

Galpão

Na madrugada desta quarta, um incêndio de grandes proporções tomou conta de um galpão no bairro do Jabaquara, zona sul da cidade de São Paulo. O Corpo de Bombeiros enviou 14 viaturas para combater o fogo, que se intensificou devido à grande quantidade de papelão no local.

De acordo com a Polícia Militar, o espaço era um depósito de duas empresas de iluminação. Pela os bombeiros ainda trabalhavam no rescaldo.