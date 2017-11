Incêndio em apartamento no centro de SP mobiliza mais de 30 bombeiros

Doze viaturas e mais de 30 agentes do Corpo de Bombeiros foram deslocados para o combate a um incêndio na Rua Doutor Cesário Mota Júnior, na Vila Buarque, região central de São Paulo. Um apartamento pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 27 no alto de um edifício próximo à Santa Casa de Misericórdia.

Uma senhora precisou ser levada ao hospital, mas passa bem. Moradores da região registraram fotos do local em chamas e com muita fumaça escura, mas o fogo não se alastrou além do apartamento atingido.

As causas do início das chamas não haviam sido informadas até a publicação desta matéria. O entorno do prédio ficou isolado para a operação e movimentação de viaturas até em torno das 9h30.