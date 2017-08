Incêndio em alojamento da UFRJ deixa quatro feridos

Um incêndio atingiu uma das duas alas da residência estudantil da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Ilha do Fundão, na madrugada de hoje (2). Segundo a reitoria, pelo menos quatro estudantes ficaram feridos ou foram afetados pela fumaça. Um deles sofreu fratura ao tentar sair do local e foi encaminhado a um hospital, enquanto outros três tiveram ferimentos menos graves ou inalaram fumaça.

De acordo com a UFRJ, o fogo já foi controlado pelos bombeiros da unidade que fica a poucos metros do alojamento. Representantes da reitoria e da Divisão de Segurança da UFRJ estão desde prestando apoio aos estudantes e atuando nas demandas emergenciais.

A ala afetada abriga 165 estudantes. A causa do incêndio será investigada pelas autoridades, segundo a universidade.

