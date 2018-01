Incêndio é reportado na Trump Tower, em Nova York

O presidente Donald Trump é dono de um dos apartamentos da torre, mas estava em Washington na hora do incêndio - Foto: Twitter @VojtechGibis

O Corpo de Bombeiros de Nova York respondeu a um incêndio no telhado da Trump Tower, em Manhattan, na manhã desta segunda-feira. De acordo com as autoridades, não há feridos. O fogo teria sido provocado por algum equipamento elétrico.

Segundo a corporação, mais de 80 bombeiros foram acionados para combater o fogo, mas não foi necessário esvaziar o prédio. O presidente Donald Trump é dono de um dos apartamentos da torre, mas estava em Washington na hora do incêndio.