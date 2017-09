Incêndio destruiu mais de 50% prédio do Mercado de Santo Amaro

O incêndio de grandes proporções que atingiu o Mercado Municipal de Santo Amaro destruiu mais da metade da estrutura do prédio, na zona sul da capital paulista. O incêndio se iniciou na madrugada desta segunda-feira, 25. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 3h30 e levou em torno de duas horas para controlar o fogo. Ninguém ficou ferido na ocorrência.

Uma equipe de 50 bombeiros e 17 viaturas trabalhou no combate às chamas no local, na Rua Ministro Roberto Cardoso Alves. O trabalho de rescaldo continua na manhã desta segunda, para garantir que não haverá novos focos de incêndio. O trânsito no entorno foi interditado para a operação, sem previsão de liberação até a publicação desta matéria.

As causas do início das chamas ainda serão investigadas pelas autoridades. Vizinhos disseram ter ouvido uma explosão dentro do prédio antes de perceberem o incêndio.

