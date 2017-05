Incêndio destrói casa em Campo Grande

Uma casa ficou destruída após ser consumida por um incêndio na rua ouro verde, quase esquina com a Japão, no bairro Marcos Roberto, em Campo Grande, na noite de quinta-feira (5).

O casal que morava na residência não estava no local no momento. Ninguém ficou ferido. As causas do fogo ainda são desconhecidas.

De acordo com vizinhos, os bombeiros tiveram trabalho para conseguir controlar as chamas. "Começou a sair faísca aqui, as chamas estavam muito altas, mas eles conseguiram. Muita gente ainda parou para ver o incêndio e até tirar foto", contou uma moradora.

