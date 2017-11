Incêndio destrói barracos sob viaduto no centro de SP

Ao menos oito barracos de moradores de rua foram destruídos por um incêndio embaixo do Viaduto Bresser, na região central de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 1º. Um homem sofreu queimadura em um dos pés e foi encaminhado ao Hospital do Tatuapé, segundo o Corpo de Bombeiros.

No total, 18 viaturas foram deslocadas para a Avenida Alcântara Machado, no Brás, para o combate ao fogo. Os bombeiros foram acionados por volta das 2h30 e deixaram o local pouco antes das 4 horas da manhã. Não há informações sobre como as chamas começaram.