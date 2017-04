Incêndio destrói barracos na região de Cachoeirinha

Um incêndio destruiu ao menos 20 barracos, no Jardim Antártica, na região de Cachoeirinha, na zona norte da capital paulista, na madrugada desta Sexta-Feira Santa, 14.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 11 viaturas foram encaminhadas à Rua Palmas de São Moisés, na altura do número 424, às 22h45 de quinta-feira, 13. O fogo foi controlado às 0h15 de sexta.

Ainda de acordo com a corporação, as causas do incêndio serão investigadas. As famílias desabrigadas devem ser cadastradas pela Defesa Civil do Município de São Paulo.

