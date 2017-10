Incêndio destrói apartamento na zona sul de São Paulo

Um incêndio destruiu um apartamento em Moema, na zona sul de São Paulo, neste domingo, 29 de outubro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o primeiro chamado ocorreu por volta das 3h40 da madrugada. Oito viaturas foram encaminhas para combater as chamas, na rua Marcos Lopes, próximo ao Parque do Ibirapuera.

A Defesa Civil, a Eletropaulo, a Comgás e a Sabesp também foram acionadas para o local. Não há informação sobre vítimas, segundo os bombeiros.