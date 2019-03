Incêndio de grandes proporções atinge prédio comercial no Brás

Um incêndio de grandes proporções atinge um edifício comercial na Rua Oriente, no bairro do Brás, região tradicional de comércio popular na capital paulista. O Corpo de Bombeiros está atendendo a ocorrência com 60 homens e 21 viaturas.

Até o momento, os bombeiros não têm informações sobre vítimas. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) da prefeitura de São Paulo interditou parte da rua para facilitar o trabalho de combate às chamas.