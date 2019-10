Incêndio consome parque estadual com sítio arqueológico no Pará

Uma equipe de militares do Corpo de Bombeiros Militar de Santarém, na região oeste do Pará, foi deslocada para o município de Monte Alegre na manhã deste domingo (6), para ajudar no combate ao incêndio que atinge o Parque Estadual de Monte Alegre.

O fogo começou nesse sábado (5) e destrói parte da área conhecida como Serra da Lua, um dos sítios arqueológicos do parque estadual.

As equipes no local estão fazendo um levantamento para saber a dimensão da área atingida e ter uma noção do alcance do fogo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas estão em progressão mais lenta, já que está contra o vento, o que favorece a ação das equipes de combate.

Ainda esta tarde, um segundo grupo de militares será deslocado de Santarém, levando mais equipamentos.

Monte Alegre

O município de Monte Alegre, que fica a cerca de 3h30 em viagem de balsa de Santarém, é conhecido pelo seu potencial arqueológico.

O Parque pertence à Área de Proteção Ambiental Paytuna, e está sob a gestão do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio).

*Com informações da Agência Pará