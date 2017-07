Incêndio causa bloqueio de trânsito em via da zona norte de SP

Um incêndio em um prédio comercial iniciado na madrugada desta sexta-feira, 21, provocou o bloqueio das vias de acesso à Avenida Mendes da Rocha, no bairro de Vila Medeiros, na zona norte de São Paulo. O tráfego está completamente bloqueado nos dois sentidos, na altura do número 1.001 da via.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) organizou desvios no local. No sentido centro, o caminho é feito pelas ruas Araruna e Francisco Alves Bezerra. Já no sentido bairro, o desvio se dá pelas ruas São Sepé e Francisco Alves Bezerra. Não havia, por volta das 9h30, registro de congestionamento no local.

