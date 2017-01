Incêndio atinge unidade de destilação da Refinaria Duque de Caxias

Um incêndio atingiu no início da tarde de hoje (18) a Unidade 1210 de destilação atmosférica da Refinaria Duque de Caxias (Reduc), na Baixada Fluminense. Equipes da Brigada de Incêndio e do Programa de Ajuda Mútua (PAM) da refinaria estão tentando controlar as chamas e os rolos de fumaça negra que chegaram atingir mais de 10 metros de altura. Não há informações de feridos.

Motoristas que passavam pela Avenida Brasil, principal ligação das zonas norte e oeste da cidade e pela rodovia Rio-Petrópolis observaram que a fumaça negra saía dos tanques de combustíveis da unidade da Reduc.

A Reduc refina 240 mil barris de petróleo/dia. Os mais importantes são gasolina, diesel e gás liquefeito de petróleo (GLP). A unidade 1210 é o centro da empresa. Nesta unidade chega o petróleo bruto que é distribuído em várias torres de destilação. De acordo com o peso molecular de cada produto, ele é dividido em bandejas, onde saem os combustíveis já separados.

Segundo o presidente do Sindicato dos Petroleiros de Duque de Caxias, Simão Zanardi, o calor que faz no Rio, e muitos fornos de destilação de combustíveis teriam contribuído para o incêndio de grandes proporções, provocado provavelmente por vazamento de um produto da unidade. Zanardi disse que na semana que vem, o sindicato vai entrar com uma ação na Agência Nacional do Petróleo pedindo a interdição total da Reduc, “por descumprimento das normas de segurança”.

Segundo Zanardi, a redução do efetivo com o programa de demissão voluntária, a falta de incentivos e manutenção preventiva vêm contribuindo para os problemas na Reduc, que “atualmente só conserta um equipamento quando quebra”.

A Petrobras informou, por meio de nota, que por volta das 13h40 de hoje, ocorreu um vazamento de combustível, seguido de incêndio, na Unidade de Destilação da Refinaria Duque de Caxias. A ocorrência foi prontamente controlada pela equipe de contingência da refinaria e comunicada aos órgões de controle. Não houve danos às pessoas e também ao meio ambiente. A unidade está parada para avaliação das causas do incidente e eventual necessidade de manutenção, visando à retomada da operação. A companhia esclarece que o abastecimento ao mercado está garantido.

Histórico

A Refinaria Duque de Caxias (Reduc) é uma das maiores do Brasil em capacidade instalada de refino de petróleo. A refinaria iniciou sua produção em 1961. Com uma logística privilegiada, responsável por 80% da produção de lubrificantes e pelo maior processamento de gás natural do Brasil, ela possui também o maior portfólio de nossos produtos (no total, são 55 produtos processados em 43 unidades).

