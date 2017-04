Incêndio atinge Teatro Municipal do Rio

Um incêndio de pequenas proporções atingiu o Teatro Municipal do Rio, localizado no centro da cidade, na manhã deste sábado, 29, mas foi rapidamente controlado. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h, com o deslocamento de três viaturas do Quartel Central. Não houve vítimas.

O incêndio atingiu uma sala, mas o Corpo de Bombeiros não soube informar qual foi o motivo para o início do fogo. Em torno de 15 bombeiros foram deslocados para a ocorrência. Os veículos dos Bombeiros continuavam no local por volta das 10h, uma vez que ainda havia muita fumaça no local.

O prédio do Teatro Municipal do Rio é uma das referências históricas da capital. O edifício foi inaugurado em 14 de julho de 1909. Desde sua inauguração, o teatro passou por quatro grandes reformas em 1934, 1975, 1996 e 2008. Atualmente, a casa de espetáculos tem capacidade para 2.252 pessoas.

