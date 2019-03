Incêndio atinge shopping Parque Balneário em Santos

Um incêndio atingiu na manhã deste sábado, 2, uma área do Shopping Parque Balneário, no bairro Gonzaga, em Santos, litoral de São Paulo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas e, segundo a Defesa Civil, não houve feridos.

De acordo com o Shopping Parque Balneário, o fogo começou por volta das 10h30 em uma das torres de resfriamento do ar condicionado, na cobertura externa do centro de compras. A própria Brigada de Incêndio do Shopping controlou rapidamente as chamas iniciais e o Corpo de bombeiros foi imediatamente acionado para vistoria e operação de rescaldo.

Em nota, o Shopping Parque Balneário informou que na hora do incêndio o local foi evacuado por precaução e as atividades já foram retomadas normalmente, sem prejuízos. Segundo o shopping, as causas do incidente estão sendo apuradas.