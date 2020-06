Incêndio atinge refinaria da Petrobras no Rio de Janeiro

Um incêndio provocou um grande susto nos funcionários da Refinaria Duque de Caxias (Reduc) e nas pessoas que passavam nas imediações, na tarde desta segunda-feira (15). O fogo começou no início da tarde e acionou o esquema de combate a incêndio da companhia.

Funcionários da própria empresa, especializados no combate a chamas, atuaram rapidamente para apagar as labaredas, antes que elas se espalhassem para outros setores da refinaria. Em nota, a companhia disse que o incêndio não deixou vítmas.

“A Petrobras informa que equipes da brigada da Refinaria Duque de Caxias (Reduc) controlaram e extinguiram incêndio em uma das unidades de destilação da refinaria na tarde desta segunda-feira. Não houve vítimas e as outras unidades da refinaria seguem operando normalmente. A ocorrência foi causada por um vazamento em um equipamento que bombeia óleo combustível. A brigada controlou o fogo rapidamente, extinguindo-o por completo em seguida. A unidade atingida foi parada de forma segura, seguindo os procedimentos operacionais. As equipes técnicas monitoram a área e as causas da ocorrência serão analisadas.”