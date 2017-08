Incêndio atinge prédio da Embratel no centro do Rio

Um incêndio atinge na tarde desta quinta, 10, o topo do edifício da Embratel no centro do Rio. O imóvel está localizado na Avenida Presidente Vargas, uma das principais vias da região central. Segundo a Defesa Civil, bombeiros do Quartel Central da corporação estão no local.

Ainda não há informações sobre causas das chamas ou eventuais vítimas. Uma grande coluna de fumaça escura pode ser vista a quilômetros de distância. O prédio foi esvaziado.

Parte da Presidente Vargas teve seu trânsito interrompido para o trabalho dos bombeiros.

Veja Também

Comentários