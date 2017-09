Incêndio atinge pavilhão da Ceasa, na região metropolitana de Belo Horizonte

Um incêndio de grandes proporções atingiu na tarde desta quinta-feira (7) um dos pavilhões da Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasa Minas), em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Uma fumaça escura tomou conta das proximidades do estabelecimento. Existe risco de outros pavilhões serem atingidos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou às 12h45. As causas ainda estão sendo apuradas. Dez viaturas foram deslocadas para o local para combater as chamas.

A Ceasa Minas é uma empresa de economia mista do governo federal, sob supervisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Voltada para o mercado atacadista de gêneros alimentícios, a Ceasa abastece as diversas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte e de outras regiões do estado. Situada à margem da Rodovia BR-040, a empresa está em funcionamente desde 1974.

Não há informações sobre vítimas. De acordo com um cronograma disponível no site da Ceasa Minas, o estabelecimento permaneceria fechado neste feriado. A Agência Brasil tentou entrar em contato com a empresa, mas não obteve sucesso.

